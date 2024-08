FAMOSOS

Isis Valverde revela que filho foi submetido a cirurgia e atualiza seu estado de saúde

Isis Valverde usou suas redes sociais para contar que seu filho Rael passou recentemente por uma cirurgia para retirar as amígdalas. O menino de cinco anos é fruto do antigo relacionamento da atriz com o modelo André Resende - a atriz, atualmente, é noiva do empresário Marcus Buaiz.