Frutas de inverno são aliadas da saúde e do sistema imunológico; saiba quais são elas

Por que o inverno é a melhor época para consumi-las? Nutricionistas revelam os segredos por trás do poder dessas frutas

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 05:36

Ricas em antioxidantes, vitaminas e fibras, elas são essenciais para enfrentar o frio com saúde Crédito: Freepik

Você conhece as frutas típicas da estação fria e seus benefícios para a saúde? Cheias de vitaminas e antioxidantes, elas ajudam a reforçar as defesas do corpo.

As nutricionistas Marcela Menah e Joseane Bessa, da Faculdade de Saúde Pública da USP, destacam, em entrevista à Rádio USP, como essas frutas podem prevenir gripes e resfriados quando incluídas na alimentação.

Exemplos como laranja, morango e tangerina são ricos em antioxidantes, compostos que neutralizam os radicais livres – moléculas que prejudicam células e tecidos.

Como os radicais livres agem no organismo?

Eles são moléculas instáveis produzidas naturalmente pelo metabolismo ou por fatores externos, como poluição, raios UV e má alimentação. Essa instabilidade acelera o envelhecimento celular e pode levar a doenças degenerativas.

Para reduzir seus efeitos, é essencial adotar hábitos saudáveis e consumir alimentos antioxidantes, que combatem essas moléculas nocivas.

Marcela explica que, por resistirem melhor ao frio, as frutas de inverno desenvolvem mais antioxidantes, tornando-se eficazes no combate a infecções como gripes e resfriados.

Por que incluir frutas da estação na dieta?

Banana, limão, pinhão e outras frutas típicas do inverno são fontes de vitaminas, minerais, fibras e água, auxiliando na hidratação e no bom funcionamento do corpo.

Vitaminas e minerais são fundamentais para o metabolismo, a imunidade e a saúde dos ossos, enquanto as fibras prolongam a saciedade e ajudam a controlar glicemia e colesterol.

Josiane ressalta que, por amadurecerem no período ideal, essas frutas absorvem melhor os nutrientes do solo, ficando mais saborosas e nutritivas.

Além disso, como são naturalmente resistentes a pragas, exigem menos agrotóxicos, resultando em um alimento mais saudável.

A maior disponibilidade dessas frutas na estação reduz seus preços. O consumo local também diminui a poluição, já que o transporte é mais curto.

Hidratação: um cuidado essencial no inverno