BAHIA

Justiça determina prisão temporária de Dona Maria, Dama de Copas do Baralho do Crime

Traficante foi presa na última sexta (24)

A Justiça baiana decretou a prisão temporária de Jasiane Teixeira, conhecida como Dona Maria. O decreto foi expedido nesta segunda-feira (27), embora a investigada tenha sido localizada na última sexta-feira (24) . De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ela é listada "como uma das maiores traficantes da Bahia" e compõe o Baralho do Crime da pasta como a Dama de Copas. >

As investigações do MP indicam que a suspeita, com atuação em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, possui histórico de transferências financeiras para pessoas que não possuem ficha criminal, mas podem estar envolvidos nos esquemas orquestrados por ela. Os indícios apontam para o uso dessas pessoas par a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. >