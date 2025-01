SEGURANÇA

Ex-Dama de Copas do Baralho do Crime é presa em SP

Mulher possui condenação a 14 anos de prisão por homicídio

A ex-Dama de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) foi presa na noite desta sexta-feira (24). A investigada estava na cidade de São Paulo quando foi localizada por policiais militares. Ela possuía um mandado por homicídio, com condenação de 14 anos de prisão.>

Segundo informações da SSP, mulher permanece casada com um traficante de uma facção paulista, que não foi localizado pelas equipes policiais da Bahia e de São Paulo. A mulher, além do condenação por homicídio, também atua nos tráficos de drogas e armas, ordena crimes em Jequié, na região centro sul da Bahia, além de ser investigada também por roubos, falsidade ideológica e corrupção de menores.>

Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) SP, da Polícia Militar paulista e da 9ª Coordenadorias de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) da Polícia Civil da Bahia deram apoio no processo de localização e prisão da fugitiva. Cerca de R$ 66 mil em espécie, anotações do tráfico de drogas e celulares foram apreendidos com ela.>