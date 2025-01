LUTO

Acidente de trânsito deixa casal e filho de 5 anos morto no sul da Bahia

Carro em que a família estava perdeu o controle e bateu em um caminhão

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 20:47

Thayne, Luís Felipe e Luís Guilherme viviam em Camaçari Crédito: Reprodução

Um casal e seu filho foram vítimas fatais em um acidente de trânsito no final da manhã desta sexta-feira (24). A colisão entre o veículo da família e um caminhão ocorreu no km 403 da BR-101, na altura do município de Ibirapitanga, no sul da Bahia. >

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo registro da ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 11h55. O carro da família, um Fiat Argo, teria perdido o controle na curva colidindo com o caminhão. "A pista estava escorregadia, provavelmente devido à chuva no momento do acidente. Infelizmente, os três ocupantes do Fiat Argo faleceram no local", comunicou a PRF. A Polícia Civil também foi procurada pelo CORREIO, mas não houve retorno. >

A família era residente de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Luís Felipe, 23 anos, era técnico de internet e Thayne Reis, sua esposa, era professora. Luís Guilherme, filho do casal, tinha apenas 5 anos de idade. >

A provedora de internet onde Luís Felipe trabalhava lamentou a morte do funcionário. "Agora, o que fica são as lembranças de pessoas honrosas, amigos, que estarão sempre em nossos corações. Em respeito aos nossos amigos, manteremos os escritórios fechados nos dias 24 e 25/01", declarou. >