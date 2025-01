SALVADOR

Ufba afasta aluno que 'raspou' cabelo de colega

Caso aconteceu na quarta-feira (22), no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), e está sendo apurado pela instituição

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou o afastamento do estudante suspeito de agredir uma colega de classe 'raspando' uma parte do cabelo da jovem . A decisão foi comunicada nesta sexta-feira (24). "Conforme determina a legislação, o caso será objeto de cuidadosa sindicância para a devida e rápida apuração dos fatos, ouvindo todos os envolvidos e assegurando o amplo direito de defesa", afirmou a instituição. >

Na última quarta-feira (22), um estudante atacou uma colega com uma máquina de barbear e 'raspou' parte do cabelo da colega. Os dois estavam no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), localizado no campus Canela da faculdade. Segundo consta no registro da ocorrência, a vítima utilizou um spray de pimenta para tentar se defender da agressão. "Outras pessoas presentes no local também relataram sentir-se ameaçadas", informou a Polícia Civil.>