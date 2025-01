CAMPUS CANELA

Aluno da Ufba 'raspa' cabelo de colega; polícia investiga o caso

Informações indicam que os dois estudantes já possuíam desavenças

A Polícia Civil abriu investigação de uma agressão dentro da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Um estudante atacou uma colega com uma máquina de barbear e 'raspou' parte do cabelo da colega. Informações indicam que os dois jovens já possuíam desavenças antes da agressão. >

Segundo consta no registro da ocorrência, a vítima utilizou um spray de pimenta para tentar se defender da agressão. "Outras pessoas presentes no local também relataram sentir-se ameaçadas", acrescentou.>

Em seu perfil nas redes sociais, o jovem responsável pela ação afirmou que os dois já tiveram atritos em diferentes momentos, desde que ele iniciou o curso de Medicina Veterinária. Ele relatou ter chegado "no seu limite" após ser alvo constante de homofobia e piada de colegas. "Eu virei o demônio, gritava na sala que havia sofrido homofobia e injúria, já que também havia me xingado horrores, e o professor só disse que se quiséssemos continuar a discussão, que fôssemos para fora da sala", relembrou, sobre um dos episódios de atrito com a jovem. >

Os estudantes estavam no campus do Canela, no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), no momento da confusão. A universidade foi procurada pelo CORREIO, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem não conseguiu contato com a jovem agredida. O autor da agressão também foi procurado, mas não houve respostas.>