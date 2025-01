EDUCAÇÃO

Professores universitários estaduais recebem reajuste salarial; saiba de quanto

Medida foi anunciada nesta quinta-feira (23)

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 20:54

Professor em sala de aula Crédito: Divulgação

Professores universitários e técnicos do estado da Bahia tiveram reajuste salarial anunciado nesta quinta-feira (23). O aumento no valor do salários será reajustado em quatro parcelas entre os anos de 2025 e 2026, em um cronograma escalonado, acumulando um aumento de 13,83%.>

A medida engloba docentes, técnicos e analistas das universidades geridas pelo Estado baiano. Nesta quinta, também foi aprovado o Projeto de Lei nº 25.619/2024, que prevê mudanças na remuneração dos cargos de Analista Universitário e Técnico Universitário. "As mudanças incluem ajuste salarial escalonado de 6% e a criação de tabelas específicas para regimes de 40 horas semanais", informou o governo.>

"Em 2024, o Governo do Estado concedeu aos servidores baianos reajuste linear de 4%, sendo 2% retroativos a maio daquele ano, e pagos no mês de junho, e outros 2% que incidiram na folha de setembro também de 2024. Além do reajuste de 4% para todos os trabalhadores da administração direta e indireta, foi aprovado reajuste complementar de 2,86% para carreiras com vencimento básico abaixo do salário mínimo, que incidiu na folha de setembro passado", acrescentou.>