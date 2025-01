GOLPE

Suspeito de Brasília é preso por estelionato em navio de cruzeiro no Porto de Salvador

Prejuízo com o golpe foi estimado em mais de seis mil dólares

Tharsila Prates

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 19:18

Material apreendido com o suspeito Crédito: Divulgação Ascom PC

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante no Porto de Salvador por suspeita de praticar o crime de estelionato em um navio de cruzeiro. As quantias de 2,6 mil dólares, R$ 102, um iPhone e dois cartões de acesso ao transatlântico foram apreendidos com ele, abordado pelos policiais quando tentava desembarcar.>

A prisão ocorreu na quarta-feira (22), e o caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta sexta (24). Ela realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (DREOF) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), em uma ação interagência com o Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal (NEPOM). >

Natural de Brasília, o homem utilizou um cartão virtual emitido nos Estados Unidos logo ao embarcar no navio, que saiu de Santos com destino à capital baiana. Ao longo da viagem, ele tentou cadastrar múltiplos cartões para realizar compras e apostas. Entretanto, todos já estavam sinalizados com alertas de fraude pelas instituições financeiras e tiveram as transações negadas posteriormente.>