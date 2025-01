CHEFE DO TRÁFICO

Aviões, granadas e fuzis: saiba mais sobre o império de Dona Maria, líder de facção baiana

Aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), Jasiane Teixeira é considerada a maior traficante de drogas e armas da Bahia

Jasiane já havia sido presa em 2008. Na ocasião, foi detida com o primeiro marido, Bruno de Jesus Camilo, o Pezão, sob suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um ano depois, a Justiça concedeu liberdade provisória. Pouco tempo depois de sair da cadeia, ela foi acusada de participar da execução de um agente penitenciário em Jequié, no sudoeste da Bahia. De acordo com a polícia, Jasiane matou outro bandido na cadeia a mando de seu marido.>