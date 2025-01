CRIME

Baianos são as principais vítimas de tráfico internacional de pessoas

Vítima conta como foi parar em Portugal, vivendo no sótão de uma barbearia e sem acesso ao próprio passaporte

No ano passado, os baianos foram as principais vítimas de tráfico internacional de pessoas no ranking de denúncias do Disque 100, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. “O traficante de pessoas fica ali à espreita. Bota a cerveja, te faz um agrado. Quando você chegar lá você vai ver o preço”, detalha Adson. >