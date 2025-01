CRIME

Dois homens são presos por tráfico de drogas em Campo Formoso e Antônio Gonçalves

Dupla também é suspeita de envolvimento com organização criminosa

Dois suspeitos de envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas foram presos em Campo Formoso e Antônio Gonçalves, no centro norte baiano, na última quinta-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que um dos alvos utilizava uma borracharia no centro da cidade e um restaurante na entrada do município como fachadas para suas atividades ilícitas. Também foi notada a evolução patrimonial incompatível com os negócios declarados como lícitos.