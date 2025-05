REGIÃO METROPOLITANA

Suspeito de sete homicídios, integrante do Baralho do Crime da SPP é alvo de mais dois mandados de prisão

Suspeito está preso por homicídio e tráfico

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de maio de 2025 às 11:56

Francisco Ferreira Henriques Rabelo, o Chiquinho Crédito: Reprodução/SSP-BA

A Justiça baiana expediu dois novos mandados de prisão contra Francisco Ferreira Henriques Rabelo, o Quatro de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Conhecido pelos apelidos Paulo, Chiquinho e Cafezinho, ele é investigado por pelo menos sete homicídios, sendo quatro em Camaçari e três em Simões Filho, ambos na Região Metropolitana de Salvador, além de envolvimento com o tráfico de drogas em outras cidades da Região Metropolitana e do interior, como Dias D’Ávila, Lauro de Freitas, Eunápolis e Itamaraju.>

Os mandados foram cumpridos na manhã da última sexta-feira (9) e referem-se à prorrogação da prisão temporária de Francisco no caso de Ramon David Silva Santos, executado em 30 de novembro de 2024, no bairro Phoc III, em Camaçari; e à decretação de nova prisão temporária relacionada ao caso de Jackson da Silva de Jesus, ocorrido em 17 de dezembro de 2023, na Rua Manga Carlota, bairro Mangueiral, em Camaçari. Ambos os homicídios estão ligados a disputas por território entre grupos criminosos rivais.>

Francisco foi preso em 12 de abril deste ano, durante operação conjunta da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), do 12º Batalhão da Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Polo). Desde então, cumpre pena por participação no homicídio de Jackson. As investigações indicam que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, pelas costas, em frente a um carro paredão. O crime foi encomendado por um traficante, morto posteriormente em confronto com a polícia no estado de Alagoas.>