TRÁFICO

Confronto entre PM e suspeitos termina com dois mortos e um ferido em Plataforma

Três homens foram presos durante a ação policial

Dois homens foram mortos durante confronto com policiais militares da Rondesp BTS na noite da última sexta-feira (9). Um terceiro suspeito de tráfico de drogas foi encontrado ferido. Mais dois homens foram presos. O caso foi registrado na Rua Nilton Lopes, bairro de Plataforma, em Salvador.>

"Ao chegarem ao local, a equipe se deparou com um grupo de homens que dispararam conta os policias. Houve o revide e após cessar os disparos, dois homens foram encontrados caídos ao solo", informou a PM. As vítimas foram socorridas ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos. Foram encontradas duas pistolas. >