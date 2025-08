CRIME

Mar de desova: homens mortos são encontrados boiando na prainha do Lobato

Vítimas foram localizadas com perfurações de bala

Wendel de Novais

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 11:40

Corpos foram encontrados na prainha do Lobato Crédito: Reprodução

Uma cena assustadora foi registrada na prainha do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta sexta-feira (1º). Dois homens mortos foram encontrados boiando no mar com braços amarrados e os corpos com diversas marcas de disparos. >

De acordo com informações iniciais, as vítimas teriam sido raptadas, torturadas e executadas antes de serem lançadas no mar. No entanto, nenhum dos dois foi identificado de maneira formal. Segundo fontes policiais, o mar tem se convertido em um ponto de desova para traficantes.>

Há três meses, o advogado criminalista Danilo Cerqueira foi encontrado morto boiando no mesmo local. Na época, a vítima, que atuava na defesa de diversos traficantes do Comando Vermelho (CV), acabou morta por criminosos do Bonde do Maluco (BDM) que dominam a prainha e a localidade de São José de Baixo.>