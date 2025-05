CRIME

Traficantes do BDM suspeitos por morte de advogado no Lobato são mortos em confronto

Criminosos foram alcançados durante operação policial

Wendel de Novais

Publicado em 7 de maio de 2025 às 13:00

Advogado foi morto e carros foram incendiados em represália Crédito: Reprodução

Dois traficantes do Bonde do Maluco (BDM) morreram em confronto com policiais militares no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta quarta-feira (7). Os dois, de acordo com informações apuradas pela reportagem, estariam envolvidos na morte do advogado Danilo Cerqueira de Santana, que foi sequestrado antes de aparecer morto na Prainha do Lobato. >

É isso o que conta uma fonte policial consultada pela reportagem e que prefere não se identificar. "A linha inicial que temos é que os dois participaram do crime que executou o advogado, que defendia integrantes do CV e entrou no local sem saber que era uma área de atuação do BDM. Estamos aguardando ainda a identificação formal deles a partir da reclamação dos corpos pelos parentes”, conta a fonte. >

A morte de Danilo, inclusive, teria motivado o ataque do Comando Vermelho (CV) que metralhou e incendiou ao menos três carros na Rua Voluntários da Pátria, área do BDM, no fim de abril. Os suspeitos foram alcançados em uma ação de patrulhamento do Batalhão Patamo que foi recebido a tiros pelo grupo armado em que estavam. >

Após os tiros, segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), os dois traficantes foram encontrados ao solo com armas em mãos e encaminhados para hospital, mas não resistiram. Na ação, a PM apreendeu uma pistola, duas submetralhadoras, carregadores e munições de diversos calibres. >