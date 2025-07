ACIDENTE

Motorista de carro de luxo perde controle e destrói praça de cidade baiana

Caso aconteceu no centro de Itabuna, no Sul da Bahia

Millena Marques

Publicado em 29 de julho de 2025 às 08:30

Porsche invade praça no centro de Itabuna Crédito: Reprodução

Um motorista de um carro de luxo, modelo Porsche, perdeu o controle da direção e destruiu parte de uma praça no centro de Itabuna, no sul da Bahia. A frente do veículo ficou destruída. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor. >

De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, o acidente ocorreu na Praça do Jardim do Ó, na madrugada do último sábado (26), por volta das 4h. >

O condutor, que estava sozinho no veículo, sofreu escoriações. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital. O motorista não passou por teste de alcoolemia. >

O carro foi retirado do local por um guincho. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. A Prefeitura de Itabuna foi procurada, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. >