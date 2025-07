INSEGURANÇA

Repórter da Band sofre tentativa de furto momentos antes de entrar ao vivo; veja vídeo

Caso aconteceu com a jornalista Clara Nery, no Rio de Janeiro

A jornalista Clara Nery, da TV Band, sofreu uma tentativa de furto momentos antes de entrar ao vivo na manhã de segunda-feira (28), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso ocorreu às 8h10, na Rua Oliveira Fausto, em frente ao prédio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a poucos metros do 2º Batalhão da Polícia Militar. >