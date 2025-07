SALVADOR

Confusão: Banhistas e jogadores de futevôlei disputam espaço na praia do Porto da Barra

Impasse surgiu após maré subir e limitar espaço na faixa de areia

Uma confusão generalizada foi registrada no Porto da Barra, em Salvador, no último domingo (27). Banhistas tentaram ocupar o espaço onde ocorria uma partida de futevôlei, próximo ao Forte de São Diogo, após a maré subir. O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais e gerou uma discussão controversa. Os praticantes do esporte defendem o uso do espaço, enquanto parte dos banhistas e comerciantes critica a postura dos jogadores. >

De acordo com os praticantes do esporte, os banhistas invadiram o espaço onde ocorria uma partida após o avanço do mar sem uma conversa sequer. “Se os banhistas falassem para gente que o mar estava subindo, que a gente já estava no horário, a gente ia ter a consciência e ia tirar, mas só que, quando acabou um jogo, e a segunda dupla iria entrar, os banhistas entraram sem consenso nenhum, sem falar com a gente”, disse Júnior Nascimento, 29 anos, que joga futevôlei no Porto e estava no momento da confusão. >