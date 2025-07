TURISMO

Dois cartões-postais de Salvador estão entre as 25 melhores atrações turísticas do Brasil

Levantamento foi feito pelo TripAdvisor, site de viagens que fornece informações sobre turismo

Millena Marques

Publicado em 28 de julho de 2025 às 10:15

Farol da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador tem dois cartões-portais na lista das 25 melhores atrações do Brasil, de acordo com o levantamento do “Travellers’ Choice 2025– Best of the Best”, promovido pelo TripAdvisor. O Elevador Lacerda e o Farol da Barra aparecem no ranking nacional. >

A lista é feita com base em avaliações, pontuações e comentários publicados por usuários da plataforma ao longo dos últimos 12 meses. O Elevador Lacerda aparece na 19ª colocação do ranking, enquanto o Farol da Barra figura na 24ª posição. >

Entre as atrações, estão nomes famosos como o Jardim Botânico, em Curitiba, o Parque Ibirapuera, em São Paulo, as Dunas de Genipabu, no Rio Grande do Norte, e o Lago Negro, no Rio Grande do Sul. >

O selo “Travellers’ Choice – Best of the Best” é concedido a menos de 1% dos 8 milhões de perfis presentes na plataforma e leva em conta os mais altos índices de avaliação por parte dos usuários. O TripAdvisor é um site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo. >