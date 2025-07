FAMÍLIA

Quer se divorciar e não sabe como? Saiba onde conseguir ajuda jurídica de graça em Salvador

Núcleo Jurídico (NPJ) da Faculdade Baiana de Direito oferece atendimento jurídico gratuito

Enquanto a proposta de reforma do Código Civil brasileiro que prevê, por exemplo, o divórcio unilateral, ainda não é votada pelos senadores, o número de divórcios no Brasil bateu um recorde histórico. Foram mais de 440 mil separações formalizadas judicial ou extrajudicialmente no país em 2023, segundo dados divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).>