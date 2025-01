DEBOCHE

Apresentadoras argentinas zombam de Fernanda Torres no Globo de Ouro: ‘Nem foi penteada’

Victoria Casaurang, Mercedes Cordero e Paula Galloni, do Canal de La Ciudad, desmereceram o prêmio conquistado pela atriz brasileira

Elis Freire

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 16:45

Jornalistas argentinas debocham de Fernanda Torres Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Com mais de 40 anos de carreira, Fernanda Torres levou para o Brasil o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", sendo ovacionada pelos fãs e pela crítica especializada. Porém, ao comentar a estatueta recebida no último dia 5, três apresentadoras argentinas, Victoria Casaurang, Mercedes Cordero e Paula Galloni, do programa Vamos Las Chicas, desmereceram a conquista e zombaram da atriz brasileira.

Após comoção internacional pelo prêmio, uma das jornalistas, Mercedes Cordero, pontuou que a vitória no prêmio não garante a vitória da brasileira no Oscar.“Na verdade, a corrida está apenas começando. Quem ganha o Globo de Ouro, não necessariamente ganha o Oscar, tem muitas premiações no meio”, disse ao vivo no programa, do Canal de La Ciudad.

Victoria puxou a palavra e zombou da aparência dos cabelos de Fernanda ao subir ao palco para receber o prêmio. “Estava tão convencida de que não ia ganhar, que nem sequer foi penteada”, declarou, rindo.

Seguindo a zombaria, Paula Galloni pontuou que a vitória foi a grande surpresa da noite. Ela comentou sobre o modo surpreso de como as outras atrizes aplaudiram Fernanda Torres. “E todas fingiram demência, aplaudiram?”, ironizou Mercedes, completando a colega.

As falas das argentinas repercutiram nas redes sociais entre os brasileiros que rebateram os comentários, indignados. “Falam mal do nosso país, mas enchem nossas praias brasileiras né”, questionou uma internautas. “Quantas argentinas foram pro Globo de Ouro mesmo?”, ironizou outra usuária. Ninguém mexe com Fernanda”, completou um terceiro.

Veja vídeo:

GENTE!? As apresentadoras argentinas Victoria Casaurang, Mercedes Cordero e Paula Galloni debocham de Fernanda Torres em programa de televisão:



"Estava tão convencida que não ganharia que nem foi penteada." pic.twitter.com/VnH9LqdYxY — Séries Brasil (@SeriesBrasil) January 10, 2025