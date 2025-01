GLOBO DE OURO

Leitura labial revela o que Kate Winslet falou antes de aplaudir Fernanda Torres

Kate foi vista fazendo um comentário para um amigo antes de aplaudir na premiação deste domingo (5)

A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como Melhor Atriz de Filme de Drama foi um momento de grande emoção para os brasileiros. No entanto, um detalhe chamou a atenção do público: a reação da atriz Kate Winslet ao anúncio da conquista da brasileira. Inicialmente, algumas críticas surgiram nas redes sociais, mas uma análise mais detalhada revelou a verdade.