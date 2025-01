VEJA PRINT

Gshow comete gafe e publica 'Fernanda Torres não leva Globo de Ouro'

Erro repercutiu nas redes sociais após vitória da brasileira na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama neste domingo (5)

Por descuido, o Gshow publicou uma matéria anunciando que Fernanda Torres não teria levado o Globo de Ouro, antes mesmo do início da premiação neste domingo (5), que rendeu o título de Melhor Atriz em Filme de Drama para a brasileira. A gafe repercutiu nas redes sociais e internautas criticaram a postura do site de notícia em soltar uma matéria pré-pronta com o resultado negativo para a atriz.

“Podia errar postando a matéria pré-pronta da vitória, ficaria menos feio”, criticou uma internauta no Instagram. “Rapaz bem que dizem que Brasileiro só quer o pior do próprio povo! Tá aí por que esse país não deu e continua não dando certo”, argumentou outro usuário sobre a matéria.

A atriz Fernanda Torres conquistou, pela primeira vez para o Brasil, o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro, na noite deste domingo (5) , em cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. O troféu foi conquistado pela sua interpretação de Eunice Paiva no filme 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles.

Fernanda Torres concorreu com as atrizes Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria), Kate Winslet (Lee), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Pamela Anderson (The Last Showgirl).