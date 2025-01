FRUSTRAÇÃO

Fernanda Torres fica de fora do SAG Awards, um dos termômetros do Oscar

Lista foi divulgada nesta quarta (8) pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos

Elis Freire

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 15:39

Fernanda no Globo de Ouro Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O SAG Awards, importante premiação considerada um dos termômetros para o Oscar, divulgou a lista de indicados nesta quarta-feira (8) e Fernanda Torres ficou de fora. O filme “Ainda Estou Aqui”, que poderia concorrer na categoria “Melhor Elenco” , também não recebeu nenhuma indicação para o prêmio.

Para a categoria de Melhor Atriz, foram indicadas Pamela Anderson (por The Last Showgirl), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (A Substância). Após a vitória da filha de Fernanda Montenegro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, a expectativa era alta para a presença do nome da brasileira entre as indicadas.

Para Melhor Elenco, concorrem cinco filmes: "Emilia Pérez", "Um Completo Desconhecido", "Anora", "Conclave", "Emilia Pérez” e "Wicked".

A cerimônia do SAG Awards acontecerá no dia 23 de fevereiro, dias antes do Oscar, marcado para 2 de março e será transmitida a partir das 22h na Netflix . A apresentação ficará a cargo da atriz americana Kristen Bell, conhecida por sua atuação na série “Good Place”.