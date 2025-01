'AR ESTAVA RUIM'

Fernanda Torres deixa LA após incêndio provocar cancelamento de entrevista com Jimmy Kimmel

Incêndios florestais já deixaram cinco mortos e destruíram cerca de 6.390 hectares

Ela integraria uma das entrevistas do dia, além de Timothée Chalamet e a banda The Lumineers, que seria a atração musical segundo a revista americana Variety.

A atriz realizou uma postagem no Instagram sobre os incêndios, com a legenda: "Da minha janela, vejo Los Angeles in flames [em chamas, em português]".

O Jimmy Kimmel Live é um programa da ABC e vai ao ar todas as noites às 23h35 no horário local (4h35 do dia seguinte, pelo horário de Brasília). O programa pode ser assistido no Brasil pelo site da ABC ou pelo YouTube.