NÃO AGUENTARAM

Perfil de apresentadora argentina que debochou de Fernanda Torres sai do ar

As três apresentadoras foram alvo de críticas feitas por fãs e artistas brasileiros

O perfil no Instagram de uma das três apresentadoras que zombaram de Fernanda Torres durante um programa ao vivo , na televisão argentina, saiu do ar nessa sexta-feira (11) após a enxurrada de críticas enviadas por fãs da atriz brasileira.

Mercedes Cordero pontuou que a vitória no prêmio não garante a vitória da brasileira no Oscar. 'Na verdade, a corrida está apenas começando. Quem ganha o Globo de Ouro, não necessariamente ganha o Oscar, tem muitas premiações no meio', disse no programa do Canal de La Ciudad.