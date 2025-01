'NANDA, ROLOU'

Fernanda Torres descobriu indicação ao Oscar pela família; entenda por que atriz não acompanhou lista pela TV

A atriz foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz e “Ainda Estou Aqui” concorre como Melhor Filme e Melhor Filme Internacional

"Eu resolvi não assistir, inclusive, porque o meu nome é Torres, eles vão em ordem alfabética pelo sobrenome e o meu vem sempre no fim. Eu estava no meu quarto. Andrucha [marido] e Joaquim, meu filho, subiram [ao quarto] e falaram: 'Nanda, rolou'", disse a atriz em entrevista à Globonews nesta quinta-feira (23).>

Fernanda concorre como Melhor Atriz 26 anos após indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, por "Central do Brasil" (1998), também dirigido por Walter Salles. A artista celebrou sua indicação e destacou a importância da discussão trazida em “Ainda Estou Aqui”, com trama que se passa durante a ditadura militar.>

"Eu acho que Eunice viveu tempos parecidos com o que a gente está vivendo, né? Ela viveu o período da Guerra Fria. Eu costumo dizer que ela, a família dela, o Rubens Paiva, foram vítimas da Guerra Fria, que é um período muito diatópico de medo do Armagedom, medo do botão vermelho. Eu acho que a gente está vivendo um período parecido, assim, diatópico no mundo", argumentou ao vivo. >