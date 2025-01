ASSISTA

Fernanda Torres pede para fãs não darem 'hate' em Karla Sofía Gascón e conta história especial com atriz

Brasileira usou suas redes sociais para pedir para os brasileiros não alimentarem rivalidade entre concorrentes do Oscar de Melhor Atriz

A filha de Fernanda Montenegro ressaltou que cada uma das cinco atrizes que concorrem com ela à estatueta merecem o prêmio. “Eu sei que às vezes a paixão cria uma coisa de um contra o outro, mas juro, neste ano no Oscar, as escolhas que eles fizeram para atriz são tão especiais, cada uma à sua maneira. Todo mundo merece ali. Ninguém trata ninguém mal. Não tentem criar uma coisa de uma contra a outra”, pediu aos brasileiros em vídeo postado no Instagram.>

Citando também o nome de Mikey Madison, que concorre por “Anora”, Demi Moore, de “A Substância” e Cynthia Erivo, de “Wicked”, Torres falou do carinho que nutre por cada uma das artistas. Demi Moore me mandou uma mensagem pessoal antes do Globo de Ouro, uma mulher de carinho. [...] Cyntia Erivo aquela deusa, indicada pela segunda vez. Mikey Madison, quem não viu Anora aqui tem que ver. Essa mulher tá incrível! Todo mundo ali merece o carinho da gente, não vamos alimentar ódio”, ressaltou a brasileira.>

Momento especial

“Estou eu ali meio perdida naquela festa meio peixe fora d’água, quando de repente Karla Sofía Gascón me pega pelo braço, a atriz do “Emilia Perez”, primeira mulher trans indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar; essa mulher me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo. Eu não acreditei, ela foi de um carinho comigo, ela foi de uma solidariedade, ela realmente me pegou no colo e foi me botando na festa”, revelou no vídeo. >