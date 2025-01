ONDA DE ÓDIO

Atriz trans de "Emilia Pérez" enfrenta ataques de fãs brasileiros e apela por ajuda de Fernanda Torres

Protagonista do filme francês, indicada ao Oscar, enfrenta hostilidade nas redes sociais

H Heider Sacramento

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 09:51

Karla Sofía Gascón é uma das favoritas ao Oscar 2025 de Melhor Atriz Crédito: Divulgação

Antes mesmo do anúncio dos indicados ao Oscar 2025, o filme francês Emilia Pérez e sua protagonista, Karla Sofía Gascón, já eram considerados fortes concorrentes de Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres. A tensão aumentou ainda mais após o anúncio das indicações nesta quinta-feira (23), quando Gascón se viu envolvida em uma onda de ataques nas redes sociais, principalmente de fãs brasileiros de Torres. >

Durante uma entrevista ao g1, em sua passagem pelo Brasil para divulgar o filme, Karla fez um pedido inusitado: “Fernanda, por favor, um abraço. Te amo muito. Me ajuda com essa galera.” O apelo, feito com o bom humor que a atriz trans exibe nas entrevistas, foi uma resposta aos ataques que vinha recebendo, principalmente os direcionados à sua produção, que tem sido alvo de críticas e mensagens de ódio de internautas brasileiros.>

Apesar da hostilidade nas redes, Karla tem motivos para celebrar: nesta quinta-feira, ela se tornou a primeira atriz trans a ser indicada ao Oscar, e seu filme Emilia Pérez liderou as indicações com 13 no total, superando outros grandes concorrentes, incluindo Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres. O filme também concorre nas disputas de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, colocando-o diretamente na disputa com a produção brasileira.>

Com uma visão otimista sobre sua trajetória, Karla refletiu sobre sua relação com o Brasil: “Eu adoro o Brasil. Acho que o público da internet não é o público de verdade. Emilia Pérez é um filme maravilhoso, e Ainda Estou Aqui com certeza também. Eu adoraria que Emilia Pérez fosse brasileira. Já senti o amor do público brasileiro quando fiz Rebelde. Um dos públicos mais maravilhosos que existem é o brasileiro.” A atriz destacou a relação especial que tem com o país, reafirmando seu carinho pelos fãs brasileiros.>