FEEDBACK

Vazamento de "dossiê secreto" expõe como é trabalhar com influenciadores digitais; veja

Planilha anônima revela elogios e críticas a nomes famosos; Gkay, Álvaro e Malu Borges estão entre os mais comentados

H Heider Sacramento

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 09:08

Sabrina Sato, Álvaro e Gil do Vigor estão entre os famosos expostos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um "dossiê" vazado na quinta-feira (23) tem agitado as redes sociais e revelado os bastidores do trabalho com influenciadores brasileiros. O documento, batizado de "Planilha dos Influenciadores", contém uma série de respostas anônimas de publicitários e profissionais do mercado digital, avaliando a conduta, o comportamento e a ética de diversos influenciadores. Com mais de 400 respostas, o conteúdo gerou tanto elogios quanto duras críticas a algumas das figuras mais conhecidas da internet. >

A planilha, organizada por seções como nome do influenciador, nota de 1 a 10 e relatos sobre a experiência de trabalho, foi criada com o objetivo de fornecer feedback anônimo sobre os profissionais com os quais esses publicitários interagem. O que se seguiu foi uma verdadeira "explosão" nas redes sociais, com a divulgação de nomes como Gil do Vigor, Gkay, e Malu Borges, que foram protagonistas de várias menções no documento.>

Documento viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/X

Entre as avaliações positivas, destacam-se personalidades como Juliette, Iza, Sabrina Sato, Ary Fontoura e Gil do Vigor, todos recebendo nota 10 e elogios pela pontualidade, profissionalismo e energia positiva durante as gravações. Um dos relatos sobre Gil, por exemplo, destaca sua simpatia e dedicação aos detalhes, apesar da timidez inicial. Já Ary Fontoura foi descrito como um profissional criativo e flexível, disposto a aceitar novas ideias e contribuir com sugestões valiosas.>

Por outro lado, o documento também traz à tona críticas pesadas a alguns influenciadores, como Álvaro, Malu Borges e Gkay. Álvaro, por exemplo, foi apontado por atrasos nas entregas publicitárias, embora ainda seja considerado um bom gerador de retorno para as marcas. Gkay, por sua vez, foi descrita como uma profissional que frequentemente descumpre sua agenda, o que gerou um alerta de um publicitário: “feche os olhos e vá”.>

Malu Borges é uma das influenciadoras mais citadas Crédito: Reprodução/X

O nome de Malu Borges também foi mencionado negativamente, com um usuário do formulário descrevendo a experiência como "insuportável" e sugerindo que lidar com a influenciadora requer "paciência e sabedoria", especialmente quando se trata da convivência com sua mãe.>

"Para mim, todo feedback é válido. É muito importante conseguir ter esse feedback, mesmo que de forma anônima, porque acaba que às vezes a gente não tem. As coisas vão seguindo e a gente acaba não tendo esse feedback", começou Malu, em vídeo publicado nas redes sociais.>

"O que mais me acalma é que ninguém ali falou sobre Maria Luisa pessoal, sabe? Sobre pessoa pessoal. Falou muito sobre profissional, então isso me tranquiliza, porque ninguém falou que eu estou sem educação, ninguém falou que eu trato as pessoas mal, porque, aí sim, eu ficaria muito chateada, porque realmente não condiz comigo", pontuou.>

Imediatamente após o vazamento, Álvaro reagiu ao conteúdo nas redes, tentando minimizar as críticas. “Se fosse para falar bem, a gente não estaria aqui. Eu foquei nos positivos e segui minha vida”, afirmou o influenciador, explicando que, embora houvesse críticas, também havia muitos elogios. Ele ainda reconheceu dificuldades em cumprir prazos devido ao alto volume de trabalho e responsabilidades em suas produções.>