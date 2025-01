NÃO ESTOU AQUI

Golpista se passa por Fernanda Torres para enganar fãs e ator alerta sobre fraude

Marco Gonçalves compartilhou uma mensagem recebida de alguém que tentava se passar por Fernanda para obter dinheiro

H Heider Sacramento

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 08:14

Marco Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram

A indicação de Fernanda Torres ao Oscar de "Melhor Atriz", anunciada na manhã de quinta-feira (23) por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, gerou grande repercussão nas redes sociais. No entanto, a premiação não atraiu apenas a atenção de fãs e jornalistas, mas também de golpistas. O ator Marco Gonçalves, colega de profissão da atriz, compartilhou, com uma dose de humor e alerta, uma mensagem recebida por um criminoso que tentava se passar por Fernanda para obter dinheiro. >

No print, a mensagem do golpista, que se dizia Fernanda Torres, pedia R$ 300 emprestados com a justificativa de que a atriz precisava comprar passagens para o Oscar. “Oi, aqui é a Fernanda Torres. Você por acaso teria R$ 300 pra me emprestar até segunda-feira? Eu fui indicada ao Oscar e estou precisando comprar as passagens pra ir receber o prêmio, segunda-feira te devolvo ok?”, dizia a mensagem, que gerou gargalhadas e reações bem-humoradas dos internautas.>

Nos comentários da postagem, os seguidores se divertiram com a tentativa de golpe. Alguns brincaram: “Fica tranquilo que eu já emprestei essa grana pra Nanda”, enquanto outros fizeram piadas, como “Qual o pix dela?”. Mas, entre as risadas, o alerta de Marco Gonçalves foi claro: é preciso ficar atento a esse tipo de fraude.>

Além disso, o ator também divulgou outro print curioso, dessa vez de uma mensagem recebida de uma falsa agência de modelos. O golpista fingia querer contratá-lo para um trabalho, mas a conversa logo se tornou uma troca de provocações engraçadas. Quando Marco respondeu com humor, dizendo ter 36 anos e não se considerar modelo, a falsa agência prontamente respondeu: “Magina, gostei bastante do seu perfil, mas no momento estamos procurando pessoas de 1 a 30 anos. Se tiver alguém pra indicar, seria muito bem-vindo”.>