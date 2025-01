CINEMA NACIONAL

'Ainda Estou Aqui' é o indicado a Melhor Filme do Oscar mais bem avaliado no Rotten Tomatoes

Em segundo lugar, “Conclave”, “Anora” e “O Brutalista” atingiram 93% no medidor

O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles (Central do Brasil, Abril Despedaçado) e estrelado por Fernanda Torres (Terra Estrangeira, O Que É Isso Companheiro, Jogo de Cena), é o indicado ao Oscar de “Melhor Filme” mais bem avaliado no site Rotten Tomatoes. O portal, que funciona como um agregador de críticas, deu à obra da história de Eunice Paiva 95% de aprovação. Em segundo lugar, “Conclave”, “Anora” e “O Brutalista” atingiram 93% no medidor.>