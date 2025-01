CINEMA BRASILEIRO

Selton Mello celebra indicações de “Ainda Estou Aqui” ao Oscar: “Entramos para a História”

Filme brasileiro conquista três indicações, incluindo Melhor Filme, e é celebrado por elenco e fãs nas redes sociais

O ator Selton Mello utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (23) para comemorar as três indicações ao Oscar do longa-metragem “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles. Entre as categorias está a de Melhor Filme, marcando a primeira vez que uma produção brasileira é indicada na principal categoria da premiação. >

Selton destacou a relevância do momento para o cinema nacional. “O mundo todo precisava desse filme, nesse exato momento. Três indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme. Nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui. Eunice, Rubens, nós e vocês”, escreveu o ator, fazendo referência à trama que aborda a história de Eunice Paiva e o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar.>

Nas redes, fãs e personalidades também celebraram o feito. Um seguidor expressou a euforia: “A VIDA PRESTA!!!!!! VOCÊ VIU A FERNANDA TORRES?? TO-TAL-MENTE INDICADA!!!!!”. A cantora Ivete Sangalo reagiu com emojis de aplausos, enquanto a atriz Fernanda Rodrigues exaltou o sucesso da produção: “Que coisa mais linda! Essa trajetória! Do filme e de vocês! Muita vitória tudo isso!”.>

Em entrevista à GloboNews, Selton comentou sobre a importância das indicações e do reconhecimento do cinema brasileiro. “Confesso que eu já esperava as duas indicações, a gente estava muito bem depois do Globo de Ouro, mas a de melhor filme foi uma surpresa. A gente merece, o filme merece, a nossa cultura merece. Estamos todos indicados, é a nossa cultura. Os sensíveis foram indicados ao Oscar”, disse. >