FILME

Onde assistir ao filme 'Ainda Estou Aqui' em Salvador? Confira as salas de cinema

Obra estrelada por Fernanda Torres foi indicada ao Oscar

Se você faz parte do grupo que ainda não conseguiu ir ao cinema para assistir ao filme 'Ainda Estou Aqui', corra que ainda dá tempo. A obra, de Walter Salles, foi indicada ao Oscar nas categorias Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro na manhã desta quinta-feira (23).>

O vencedor será conhecido em cerimônia no dia 2 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. Esta é a primeira vez na história que uma produção brasileira concorre na categoria de Melhor Filme no Oscar. Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de melhor atriz.>