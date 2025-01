OSCAR

Fernanda Montenegro celebra indicação de Fernanda Torres: 'Coração de mãe em estado de graça'

Fernanda Torres foi indicada ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz

A atriz Fernanda Montenegro usou o Instagram nesta quinta-feira (23) para celebrar a indicação ao Oscar da filha, Fernanda Torres. Fernandona, como é conhecida, compartilhou sua alegria pela notícia, mencionando também o falecido marido, o diretor Fernando Torres, que faleceu em 2008, no Rio de Janeiro. >

“Eu, Fernanda Montenegro, e Fernando Torres — onde quer que ele esteja — estamos imensamente felizes e realizados com as indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao Oscar. Um grande reconhecimento cultural para o Brasil. Meu coração de mãe em estado de graça”, escreveu a atriz, que está com 95 anos.>