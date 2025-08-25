Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta de chuva para 61 municípios baianos; veja quais

Acumulado de chuva tem riscos potenciais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:46

Chuva na capital baiana
Chuva na capital baiana Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta sexta-feira (22) um alerta de acumulado de chuva para 61 cidades baianas, incluindo Alagoinhas, Cachoeira, Itabuna e Salvador.

O alerta, que é válido a partir das 9h10 desta segunda-feira (25) e termina às 10h de terça-feira (26), é classificado pelo próprio Inmet com um grau de severidade de perigo em potencial por conta do alto volume de água. Veja todas a cidades em alerta na galeria abaixo:

Cidades com alerta de chuva

Cidades foram listadas em alerta de chuva por Reprodução/Inmet
Cidades foram listadas em alerta de chuva por Reprodução/Inmet
Cidades foram listadas em alerta de chuva por Reprodução/Inmet
Cidades foram listadas em alerta de chuva por Reprodução/Inmet
Cidades foram listadas em alerta de chuva por Reprodução/Inmet
Cidades foram listadas em alerta de chuva por Reprodução/Inmet
Cidades foram listadas em alerta de chuva por Reprodução/Inmet
1 de 7
Cidades foram listadas em alerta de chuva por Reprodução/Inmet

Isso porque o acumulado previsto para as cidades é de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50mm no dia. Por isso, há riscos de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco com barrancos. As áreas afetadas são o Nordeste Baiano, Metropolitana de Salvador, Leste Sergipano, Sul Baiano, Centro Norte Baiano

Por conta dos riscos, o Inmet indica que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, o morador das cidades afetada pode ter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
1 de 61
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Leia mais

Imagem - Jovem é morto a tiros em emboscada na saída de cavalgada na Bahia

Jovem é morto a tiros em emboscada na saída de cavalgada na Bahia

Imagem - GWM Morena inaugura novas concessionárias na Bahia e gera 50 empregos

GWM Morena inaugura novas concessionárias na Bahia e gera 50 empregos

Imagem - Suspeitos de matarem três mulheres em praia de Ilhéus são identificados

Suspeitos de matarem três mulheres em praia de Ilhéus são identificados

Mais recentes

Imagem - Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios
Imagem - Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus
Imagem - Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua