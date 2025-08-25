BAHIA

Inmet emite alerta de chuva para 61 municípios baianos; veja quais

Acumulado de chuva tem riscos potenciais

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:46

Chuva na capital baiana Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta sexta-feira (22) um alerta de acumulado de chuva para 61 cidades baianas, incluindo Alagoinhas, Cachoeira, Itabuna e Salvador.

O alerta, que é válido a partir das 9h10 desta segunda-feira (25) e termina às 10h de terça-feira (26), é classificado pelo próprio Inmet com um grau de severidade de perigo em potencial por conta do alto volume de água. Veja todas a cidades em alerta na galeria abaixo:

Isso porque o acumulado previsto para as cidades é de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50mm no dia. Por isso, há riscos de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco com barrancos. As áreas afetadas são o Nordeste Baiano, Metropolitana de Salvador, Leste Sergipano, Sul Baiano, Centro Norte Baiano

Por conta dos riscos, o Inmet indica que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, o morador das cidades afetada pode ter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).