RECOMEÇO

João Hadad, do “De Férias”, assume novo namoro após trágica perda da ex

Os rumores sobre o romance começaram a ganhar força em novembro de 2024

João Hadad, conhecido por sua participação em "De Férias com o Ex" e "A Grande Conquista 2", confirmou, nesta quinta-feira (23), o namoro com a influenciadora Any Borges, ao postar uma foto ao lado dela nas redes sociais. O gesto marca um novo capítulo na vida do empresário, que, há pouco mais de um ano, enfrentou a perda de sua ex-companheira, Luana Andrade, aos 29 anos. >