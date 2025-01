CINEMA

Baianos Carlinhos Brown e Wagner Moura estão entre os brasileiros que votam no Oscar; veja lista

A votação foi encerrada na última sexta-feira (17)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar, tem cerca de 9,9 mil membros habilitados, sendo 52 brasileiros aptos a votar nos melhores do cinema mundial. Esta quinta-feira (23) foi um dia histórico para o Brasil, pois o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, recebeu três indicações: a de Melhor Filme (algo inédito para o país), Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (para Fernanda Torres, já ganhadora do Globo de Ouro).>

Entre os brasileiros que representam a Academia estão nomes como Carlinhos Brown, Wagner Moura, Selton Mello, Rodrigo Santoro, Walter Salles, Sônia Braga, Alice Braga, Cacá Diegues, Kleber Mendonça Filho, Fernanda Montenegro e outros. São produtores, músicos, roteiristas, cineastas, atores, atrizes, maquiadores, documentaristas e diretores de fotografia. Com a morte do músico carioca Sérgio Mendes, em setembro de 2024, a lista perdeu um nome.>

À Globo News, o diretor de Ainda Estou Aqui, Walter Salles, disse que a indicação de Fernanda Torres para Melhor Atriz era a que ele mais torcia: "A indicação da Nanda era a que eu mais torcia. A Nanda elevou o filme como um todo, nos obrigou a sermos melhores do que somos, então eu tinha muita vontade que aquilo acontecesse".>

Sobre a indicação a Melhor Filme, Walter disse: "Ela tem que ser dividida com o público brasileiro, porque é um filme que foi abraçado pelo público, que foi se reencontrar com o seu próprio reflexo na tela de cinema. É um presente que tem de ser compartilhado com mais de 3 milhões de pessoas".>