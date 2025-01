VAZAMENTO

Ivete, Sthe Matos e Mari Gonzalez: veja as notas das baianas expostas em "dossiê secreto"

Planilha anônima avalia comportamento dos famosos no ambiente de trabalho

Esther Morais

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 12:40

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

O universo das celebridades ganha um novo capítulo de polêmicas com o vazamento do "dossiê secreto" que expõe o comportamento de mais de 20 celebridades no ambiente de trabalho. Na lista, não poderia faltar os baianos. Dentre os famosos citados estão Ivete Sangalo, a influenciadora Sthe Matos e Mari Gonzalez. >

A primeira a aparecer na lista é Sthe, com nota 1. A avaliação anônima foi feita com base nos bastidores de um trabalho realizado em 2019, segundo o documento. "Horrível. Horroso. Fuja e corra bem rápido. Assessoria dela é péssima. [Assessor] mentiroso. Dava perdido na gente. Não atendia. Não cumpria prazos. Ele só me atendeu quando eu coloquei a chamada sem identificação. Absurdo", reclama a denúncia. >

O ofício ainda tem uma aba chamada "conselho para colegas da área" e, quanto à influenciadora de Salvador, a orientação é "não contratem". Sthe ainda não se pronunciou sobre o caso publicamente. >

Já a apresentadora do Saia Justa no GNT e É de Casa, da TV Globo, Rita Batista, recebeu nota máxima. A avaliação foi 10 para um trabalho de 2020."Foi ótima. Muito educada e profissional. Pega o texto fácil. É bem desenrolada para pegar o que a marca pede sem parecer ser um texto gravado. Não tem problema de gravei várias vezes e ajuda a melhorar o conteúdo dando seus toques pessoais", avalia. A jornalista ainda ganhou uma recomendação. "Podem contratar, pessoal", diz o texto. >

A influenciadora Mari Gonzalez foi outra que recebeu vários elogios, além da nota 10. "Maravilhosa. Muito educada e pontual. Simpática e engraçada. Entrega bastante e não deu trabalho algum para a equipe. Sempre foi muito gentil", revela o dossiê a partir de um trabalho feito em novembro de 2022.>

Ivete Sangalo também é citada na lista. Com nota 8, a cantora baiana teve a nota afetada por causa da agenda cheia. "A Ivete é absurda de linda. Basta passar o texto com ela para ela desembuchar tudo. Só é quase impossível conseguir agenda com ela. O maquiador só pode ser o exclusivo dela (super caro) e, normalmente, as gravações precisam ser feitas em Salvador". A conselho é, se tem grana no bolso e o cronograma não estiver apertado, pode contratar.>

O ator Lázaro Ramos foi elogiado e ganhou nota 10. "Maravilhoso, super tranquilo, simpático, estuda e entende o pedido", diz a analise. >

Claudia Leitte também aparece nos comentários. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, a cantora se considera baiana. No exposed, ela dividiu opinião e foi avaliada com nota 5, para um trabalho em 2020, e 10, para 2023. >

"Temperamento muito difícil, completamente enjoada e mal educada. Cumpre o combinado e sai bem nas câmeras. Fora delas, enjoadíssima. Não cumprimenta ninguém, nem a equipe. Ligou a câmera, finge simpatia, finalizou o job [trabalho, no inglês] com três seguranças a protegendo dos figurantes. Foi a cena mais icônica que já vi na vida. Parecia que ela estava sendo ameaçada", revela o dossiê. >

Em um outro depoimento, a experiência foi diferente. "Super tranquila. Tratou todos do set super bem. Muitos educada. Comentava sobre as fotos, dava sugestões. Foi uma grata surpresa. Já chegou maquiada e aceitou todos os pedidos", opina. >