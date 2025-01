SOTEROPOLITANO

Lázaro Ramos revela seu lugar favorito em Salvador; saiba qual é

O ator e escritor revelou preferência neste domingo (26) entrevista ao Alô Alô Bahia

“O bairro do Garcia, onde nasci e fui criado, é o meu lugar preferido em Salvador. As minhas memórias mais afetivas e especiais são do tempo que vivi lá (…)” afirmou, neste domingo (26), quando marcou presença no Festival de Verão.>