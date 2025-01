NOVO AMOR?

Após flagra na garupa de José Loreto, Alane Dias explica relacionamento

Chamados de “novo amor” pelo Portal Leo Dias, o possível casal causou alvoroço nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 19:34

Alane Dias foi flagrada na garupa de José Loreto Crédito: Portal Leo Dias

José Loreto e Alane Dias têm sido flagrados em diversos momentos juntos: passeios no shopping da Gávea no Rio, saída da peça de teatro O Cravo e a Rosa e até andando juntos na moto pelas ruas do Rio. As fotografias movimentaram as redes sociais, com internautas ansiosos para saber o status do relacionamento. >

Após o último flagra deste domingo (26), onde a ex-BBB 24 foi levada na garupa da Scooter do ator da Globo para um passeio pela zona sul do Rio de Janeiro, Alane resolveu se pronunciar sobre os rumores do “affair”. Leo Dias chegou a chamar a paraense de "novo amor" do artista.>

"Vocês nunca saíram com amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso”, disparou a ex-BBB ao ser questionada sobre os boatos pelo Portal Leo Dias. Na ocasião, ela estava em um ensaio para a Grande Rio, escola de samba na qual fará sua estreia no Carnaval 2022.>

Fãs curiosos>

Apesar da resposta firme de Alane, os flagras do casal em público continuam alimentando a curiosidade dos fãs. “Será que eles querem deixar no" off "?”, questionou um internauta, ainda com esperança de um romance entre os famosos.>