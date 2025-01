VEJA IMAGENS

Peito abertos para Cristo! Carol Castro faz topless em frente ao Redentor e celebra vida

Atriz compartilhou registros inusitados do final de semana de verão neste domingo (26)

Como é a imagem de uma carioca aproveitando a vida? Carol Castro respondeu a sua maneira ao compartilhar uma imagem fazendo topless em frente ao Cristo Redentor. A foto inusitada apareceu entre fotos do verão da atriz de 40 anos. >

Na imagem, a atriz está de costas, com os braços abertos em direção ao famoso cartão-postal do Rio de Janeiro que aparece ao fundo na foto. Com os peitos de fora, Carol celebrou o seu final de semana de curtição. >