Internet resgata vídeo irreconhecível de Cíntia Chagas: ‘Menos bonita, porém bem menos chata’

Professora de português polêmica nas redes sociais foi entrevistada em 2015 no The Noite, programa de Danilo Gentili

Elis Freire

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 14:39

Cíntia Chagas Crédito: Reprodução Youtube / Redes Sociais

Conhecida por ser crítica sobre a postura das mulheres e ensinar como agir de forma mais chique e menos brega, a professora de português Cintia Chagas nem sempre foi tão exigente com a própria maneira de agir. Uma entrevista realizada em 2015 pela influenciadora, que hoje acumula mais de 7 milhões de seguidores, foi resgatada por internautas e revelou uma Cíntia irreconhecível. >

No programa The Noite, comandado por Danilo Gentili, Cíntia Chagas é chamada ao palco para falar da suas experiências como professora e esbanja bom humor e simpatia. Na época, Cíntia trabalhava em um pré vestibular em Belo Horizonte na preparação de alunos para o Exame Nacional Ensino Médio.>

A entrevista recebeu uma chuva de elogios. Nos comentários, internautas ressaltaram a personalidade agradável de Cíntia no programa noturno, comparando com os vídeos mais recentes da professora nas redes sociais. “Menos bonita, porém bem menos chata também!>

Entre beleza e simpatia, prefiro a mais simpática!”, ressaltou um usuário. “Sem a harmonização facial, a soberba e os pensamentos estranhos, ela era bem melhor”, afirmou outra internauta.>

Assista:>

Última polêmica

A última grande personalidade alvo das análises de Cíntia Chagas na internet foi Fernanda Torres, atriz brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz por “Ainda Estou Aqui”. A influenciadora analisou a postura da artista na cerimônia em que recebeu o Globo de Ouro por sua atuação no mesmo filme, em cerimônia em Los Angeles no início do ano.>

Sempre polêmica, Cintia Chagas elogiou o feito da atriz e o look escolhido por ela para a ocasião, mas reclamou da postura corporal da filha de Fernanda Montenegro. Cíntia disse que a protagonista do filme 'Ainda Estou Aqui' pecou pela forma que entrou no palco.>