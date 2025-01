PEQUENO ARTHUR

Isabel Veloso mostra rosto do seu filho recém-nascido pela primeira vez

Influenciadora com câncer precisou fazer parto prematuro em dezembro

Elis Freire

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 15:00

Isabel Veloso é internada Crédito: Reprodução

Depois de muitos obstáculos superados, Arthur, filho de Isabel Veloso veio ao mundo, em 29 de dezembro de 2024. Nesta segunda (27), foi o momento de mostrar o rostinho da criança para os seguidores que acompanham a influenciadora de 18 anos, que luta contra um câncer terminal. >

Isabel compartilhou no Instagram o rosto do recém nascido com um pouco mais de 1 mês de vida. A jovem precisou forçar o parto prematuro do pequeno por causa do seu câncer sem cura, que está avançando.>

“Oi mundo. Minhas roupinhas ainda são grandes”, escreveu a jovem ao mostrar a fofura do seu primogênito.>

Veja foto:>

Desafios constantes

No início do ano, uma semana após a cesariana, Isabel revelou em seus stories no Instagram como está lidando com os desafios do pós-parto. Aos 18 anos, ela relatou dores intensas, mas ressaltou que está em recuperação gradual. “Ainda sinto bastante dor, especialmente quando tento caminhar”, comentou.>

A influenciadora também mencionou as complicações causadas pela anestesia, como dores de cabeça, mas se manteve otimista ao destacar a saúde do bebê. "O Arthur está bem, e isso é o mais importante", acrescentou a influenciadora, tranquilizando seus seguidores sobre a saúde do bebê.>