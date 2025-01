VEJA ANTES E DEPOIS

Sertanejo Hugo, da dupla com Tiago, surpreende com mudança radical no rosto e corpo

Após realizar uma lipoaspiração em 2024, cantor investiu em harmonização facial

Elis Freire

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 19:42

Antes e depois de Hugo da dupla Hugo e Tiago Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O sertanejo Hugo, da dupla com Tiago, apareceu totalmente transformado sexta-feira (24). Com 42 anos, o cantor decidiu investir em uma harmonização, após ter realizado uma lipoaspiração em 2024. O antes e depois impressionou internautas que compararam o artista à Gretchen que já realizou vários procedimentos estéticos, como lipoescultura, harmonização facial, prótese capilar. >

A web seguiu repercutindo as mudanças do rosto do cantor com uma enxurrada de críticas. "Perdeu os traços de homem. Está a cara da Gretchen", disse um usuário. "Fez a transição também?", comentou outro, expondo seu preconceito. "Gente, mudou para pior. Horrível!", opinou um terceiro. >

Em março de 2024, o sertanejo começou a compartilhar as mudanças no visual. Na época ele mostrou que estava pesando 66 kg, em vez dos 80kg que pesava anteriormente. 'Vai ficar ainda melhor", garantiu ainda na ocasião.>