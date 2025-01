VEM AÍ

Recém-solteira em praia na Bahia, Pitty se declara ‘pronta’

Cantora compartilhou imagens curtindo praia de Arembepe onde se revigorou para momento especial que está próximo

Elis Freire

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 18:24

Pitty curte dia de praia em Arembepe Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Uma semana após anunciar o fim de um relacionamento de 14 anos, a rockeira Pitty, de 42 anos, precisou de um dia de descanso para se revigorar e encarar um momento especial que está próximo. Em post nas redes sociais, a cantora apareceu de biquíni na praia de Arembepe, na Bahia, e detalhou a preparação. >

“Sal na cabeça, no corpo, o azul que só tem lá, frutinhas maravilhosas, reload de dendê e relax que faz tempo nao tinha. me sinto prontah”, escreveu em legenda no Instagram. >

Mas, para o que ela está “prontah”? Pitty tirou o momento de descanso porque vai se apresentar no Festival de Verão Salvador 2025! O evento será neste fim de semana, nos dias 25 e 26 de janeiro, no Parque de Exposições. A cantora subirá ao palco do FV25 neste sábado (25), com participação de Melly e promete agitar o público com sua energia. >

Fim de um ciclo

Há uma semana, Pitty fim do seu casamento de 14 anos com Daniel Weksler, baterista do NX Zero. A dona do hit Admirável Chip Novo começou a namorar o músico em 2006 após se conhecerem no camarim de uma premiação. Já o casório aconteceu em 2010.>

“A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor e afeto em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos“, escreveu para se despedir da relação. >