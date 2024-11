MÚSICA

Festival de Verão anuncia Bell Marques, Pitty, Melly, Saulo e Luiz Caldas

As vendas já estão abertas e os ingressos custam a partir de R$ 120 (inteira)

O Festival de Verão Salvador anunciou nesta quarta-feira (13) novas atrações. Foram confirmados no line-up Bell Marques, Pitty convida Melly e Luiz Caldas & Saulo. O evento acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, no Parque de Exposições.

As novidades anunciadas hoje se unem aos encontros de Só Pra Contrariar com Alcione, Ana Castela com Xamã e Jão com Gustavo Mioto, além das apresentações individuais de Ivete Sangalo, Ludmilla e Alok, que já haviam sido divulgados.

No sábado, dia 25, a programação vai contar com Bell Marques, um dos principais nomes da história do axé, Pitty convida a jovem cantora Melly, sensação do R&B nacional. Já no domingo, o público poderá conferir o show Luiz Caldas & Saulo, no qual os artistas revivem o seu aclamado projeto de voz e violão, desta vez acompanhados por uma grande banda.