CONSELHO DE IRMÃ

'A dor me acompanha', diz Wenny ao visitar Lexa no hospital e decidir seguir com agenda de shows

Lexa está internada aos 6 meses de gravidez em São Paulo com pré-eclâmpsia

Elis Freire

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 20:20

Wenny, irmã mais nova de Lexa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Wenny, irmã mais nova de Lexa com três músicas lançadas aos 15 anos, se manifestou após visitar a funkeira no hospital. Internada aos seis meses de gravidez com pré-eclâmpsia, Lexa deu um conselho à adolescente que resolveu seguir com sua agenda de shows, em meio ao momento difícil da “mana” mais velha. >

A adolescente falou sobre a sua decisão no seu Instagram. “Sei que a dor me acompanha, a esperança e a fé também. Sei que os compromissos assumidos de agenda da vida precisam ser cumpridos, como minha irmã me ensina”, escreveu a caçula nesta sexta (24). >

Segundo ela, o assunto foi conversado com Lexa em visita nesta quinta-feira (23) ao hospital Santa Joana, onde a funkeira se encontra em Unidade de Terapia Semi Intensiva. “Continuarei fazendo o que é necessário, mantendo a rotina e sendo o pilar que minha família precisa, mesmo em meio a um momento tão delicado, como conversamos hoje à tarde no hospital Santa Joana, pois sempre estarei ao seu lado e da nossa Sofia”, desabafou, após ver a irmã.>

Internação com riscos potenciais

Internada desde a manhã da última terça (21), Lexa tem possíveis riscos, mas está estável, segundo último boletim médico divulgado. A artista foi diagnosticada pré-eclâmpsia, complicação gestacional que exige cuidados especiais.>