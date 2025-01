ESCOLHIDO?

'Revelação espiritual' teria influenciado Gusttavo Lima a se candidatar à presidência; entenda

Cantor atribuiu a decisão a contato com Deus durante internação em hospital no final do ano

Elis Freire

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 14:35

Gusttavo Lima é dono de um patrimônio bilionário Crédito: Reprodução

O sertanejo Gusttavo Lima surpreendeu os brasileiros ao revelar que pretende concorrer ao maior cargo político do país em 2026. Por trás da decisão de se candidatar à presidência, porém, estaria um momento de “revelação espiritual” vivida pelo cantor durante internação em São Paulo em dezembro por dores gastrointestinais. >

Segundo coluna no Metrópoles, diversos amigos do cantor relataram essa explicação dada pelo famoso para a pretensão política. Dentre os quase quatro dias em que ficou internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em um deles Gusttavo acordou se sentindo com a missão de “fazer mais pelo povo”, relataram ao portal pelo menos quatro fontes próximas ao famoso. >

Todos eles contam uma história parecida sobre o caso e afirmam que o cantor mencionou “conversa com Deus” ou “reflexão espiritual” para explicar o momento em que entendeu que tinha essa missão no país. “Deus já foi muito generoso comigo, já me deu mais do que eu merecia, tenho que retribuir”, disse a um deles. De acordo com os amigos, Lima diz a todo momento que é preciso “fazer algo” pela população.>

O sertanejo, tradicional apoiador de Jair Bolsonaro, foi internado no dia 21 de dezembro para tratar uma infecção gastrointestinal no hospital Nova Star, onde ficou até a véspera de natal, dia 23 de dezembro. No segundo dia de janeiro, 9 dias depois, o Metrópoles revelou a vontade política do cantor que abalou aliados da direita brasileira. >